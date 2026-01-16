إعلان

بسبب غسالة الملابس.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في بنى سويف

كتب : مصراوي

10:24 م 16/01/2026

تعبيرية

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل مصرعها صعقًا بالكهرباء داخل منزلها، بإحدى القرى التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "آ.ع.ت"، 30 عامًا، مقيمة قرية صفط الغربية بمركز الواسطى، صعقا بالكهرباء داخل منزل أسرتها.

انتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفاة كانت تقوم بأعمال الغسيل داخل منزلها، حيث اعتادت استخدام غسالتين داخل حمام المنزل، وأثناء قيامها بنقل الغسيل من إحدى الغسالتين إلى الأخرى، تعرضت لصعق كهربائي مفاجئ نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة

مصرع ربة منزل صعق الكهرباء أمن بني سويف

