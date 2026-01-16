إعلان

ملك مصر السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ74 مع أسرته -(فيديو)

كتب : عمرو صالح

09:50 م 16/01/2026

الملك أحمد فؤاد الثاني "ملك مصر السابق"

نشرت الصفحة الرسمية للملك فاروق الأول ملك مصر الراحل فيديو لاحتفال نجله جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك الأسرة الملكية بعيد ميلاده الـ 74 مع أفراد أسرته أمراء مصر.

وظهر في الفيديو الملك أحمد فؤاد الثاني وبجواره نجله الأكبر الأمير محمد علي.

الجدير بالذكر أن الملك أحمد فؤاد الثاني هو أحد أفراد أسرة محمد علي العلوية، حكم رسميًا باعتباره آخر ملوك مصر والسودان من 26 يوليو 1952 وحتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 عندما تم خلعه.

