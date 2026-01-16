قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026

كتب – محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وقررت السكة الحديد، تشغيل عدد 4 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس ) اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 بالاضافة الى القطارات الشغالة يوميا وبيانها كالآتى:

أولًا: تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

• اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 2040 (تالجو) من القاهرة/أسوان (يوم بعد يوم) حتي يوم الأحد الموافق 15/2/2026 إذ يقوم من القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 06:30 طبقاً للجدول المرفق.

• اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 2041 (تالجو) من أسوان/القاهرة (يوم بعد يوم) حتى يوم الأثنين الموافق 16 / 2 / 2026 إذ يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة 07:15 طبقا للجدول المرفق.



ثانيًا: تشغيل عدد 2 قطار (مكيف) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

• اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 1938 (مكيف) من القاهرة/أسوان حتي يوم الأحد الموافق 15/2/2026 إذ يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 10:25 طبقاً للجدول المرفق.

• اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 1939 (مكيف) من أسوان/القاهرة حتى يوم الأثنين الموافق 16 / 2 / 2026 إذ يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 09:20 طبقاً للجدول المرفق.



وشددت هيئة السكة الحديد، في ختام بيانها على أنها لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهورالركاب.



