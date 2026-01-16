بث مباشر الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة.. مشاركة ضيف شرف مغربي

شهدت الساعات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في عمليات البحث والاستفسارات من قبل جمهور برنامج دولة التلاوة حول العالم، حول موعد بث الحلقة الـ19، في ظل ترقب المشاهدين لمتابعة منافسات القراء الضيوف والمفاجآت التي تحفل بها كل حلقة.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير طريقة متابعة بث مباشر الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

طريقة مشاهدة بث مباشر الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة

تذاع الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة، عبر القنوات الآتية: "الناس" و"الحياة" و"CBC"، إلى جانب منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة Watch It، ويمكنكم متابعة تلك القنوات لمشاهدة الحلقة.

وتشهد الحلقة منافسة قوية بين 3 قراء، وهم: محمد محمد كامل، وعطية الله رمضان، وأحمد محمد علي، في تجربة استثنائية من الإلقاء والتجويد.

ويحل الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ضيف شرف على الحلقة، ليضفي لمسة مميزة من الخبرة والتجربة القرآنية العريقة.





اقرأ أيضًا:

هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل



شبورة تصل حد الضباب وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت



