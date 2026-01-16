إعلان

بث مباشر الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة.. مشاركة ضيف شرف مغربي

كتب – أحمد العش:

08:59 م 16/01/2026 تعديل في 09:35 م

برنامج دولة التلاوة

شهدت الساعات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في عمليات البحث والاستفسارات من قبل جمهور برنامج دولة التلاوة حول العالم، حول موعد بث الحلقة الـ19، في ظل ترقب المشاهدين لمتابعة منافسات القراء الضيوف والمفاجآت التي تحفل بها كل حلقة.
ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير طريقة متابعة بث مباشر الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
طريقة مشاهدة بث مباشر الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة
تذاع الحلقة الـ19 من برنامج دولة التلاوة، عبر القنوات الآتية: "الناس" و"الحياة" و"CBC"، إلى جانب منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة Watch It، ويمكنكم متابعة تلك القنوات لمشاهدة الحلقة.
وتشهد الحلقة منافسة قوية بين 3 قراء، وهم: محمد محمد كامل، وعطية الله رمضان، وأحمد محمد علي، في تجربة استثنائية من الإلقاء والتجويد.
ويحل الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ضيف شرف على الحلقة، ليضفي لمسة مميزة من الخبرة والتجربة القرآنية العريقة.



