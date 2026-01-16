إبراهيم عيسى: كرة القدم في مصر فاشلة وإنجازات المنتخب نجاحات فردية

تساءل الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن أهمية التعليق المستمر على أداء منتخب مصر بعد خسارته أمام السنغال وتأهله لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن النقاش حول الكرة المصرية غالبا ما يجمع بين الجدية والهزل على حد سواء.

وقال "عيسى"، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب: "الرياضة أهم من أن تترك فقط للرياضيين، وكرة القدم أهم من أن تترك للاعبين القدماء، كما أن التجربة أثبتت أن إدارات كرة القدم تحتاج إلى عقول تخطت كونها لاعبة فقط لتحقيق نتائج حقيقية".

وتابع "عيسى": "المنتخب الوطني نجح ووصل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا رغم كل الصعاب، وهذا النجاح يعود في الأساس إلى الشخصيات الكروية القوية مثل: كابتن حسام حسن وكابتن حسن شحاته، وليس إلى منظومة كرة القدم المصرية التي أراها فاشلة تماما".

وأوضح إبراهيم عيسى، أن البطولات السابقة، مثل: بطولة 1998 وبطولات حسن شحاته من 2006 إلى 2010، كانت "نتائج فردية بحتة، وليست دليلاً على نجاح المنظومة، بل على قدرة مدربين محددين على إدارة لاعبين في لحظات تاريخية".

وسلط الضوء على الفارق بين إدارة الفرق والمنتخبات المصرية والأندية الكبرى، قائلاً: "الأهلي استطاع بناء منظومة قوية واستقطاب أفضل اللاعبين من مختلف الفرق، مما ساعده في السيطرة على المنتخب، بينما هذا لا يعكس صحة المنظومة الكروية في مصر أو روح التنافسية، وإنما مصالح الأندية وجمهورها"، على حد قوله.

وأضاف الإعلامي، قائلًَا: "النجاحات الفردية لا تخفي حقيقة أن كرة القدم المصرية عشوائية، تعتمد على التدخل الأمني والمصالح والولاءات، ولا توجد أي منظومة حقيقية للتخطيط أو إدارة اللعبة".

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أن العلاقة بين اللاعبين والمدربين مثل: حسام حسن ومحمد صلاح كانت عاملاً أساسيا في نجاح المنتخب، مشيرا إلى أن الإدارة الفنية القوية داخل غرف الملابس تظل مفتاح أي نجاح، حتى في منظومة رياضية مفككة كالتي نعيشها في مصر، على حد وصفه.

