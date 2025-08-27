مدبولي وسلام يبحثان تعزيز التعاون ودعم استقرار لبنان

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مساء اليوم مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.

ومن الجانب اللبناني شارك الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة، والسيد جو صدى، وزير الطاقة والمياه، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان في مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بنظيره اللبناني في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه منصبه، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والتنسيق بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

كما شدد على حرص القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم الكامل للبنان، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأكد مدبولي موقف مصر الثابت في دعم استقرار لبنان ورفض الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار في لبنان، ولاسيما في الجنوب، مع استعداد الشركات المصرية للمشاركة في هذه الجهود.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تفعيل أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين مصر ولبنان، مؤكداً تطلعه لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب الدكتور نواف سلام عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية اللبنانية، مشيداً بالدور المصري المحوري في المنطقة، خاصة في جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد أهمية دعم العلاقات الاقتصادية لتواكب مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وخلال المباحثات، أشاد الوزير غسان سلامة بما حققته مصر من إنجازات في مجال إنشاء المدن الجديدة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون الثقافي، فيما أكد الوزير جو صدى تطلع لبنان لاستقبال وزير البترول المصري قريباً لمناقشة سبل التعاون في قطاع الطاقة.

كما أبدى وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو حرص القاهرة على توطيد التعاون الثقافي مع بيروت.

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على عقد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة في أوائل نوفمبر المقبل، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لزيارة لبنان في أقرب فرصة ممكنة.

