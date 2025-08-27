كتب- محمد صلاح:

وجَّه الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، باتخاذ كل الخطوات الاستباقية والإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة موسم الشتاء 2025- 2026 بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء"، خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة العليا للشبكات، شارك فيه المهندس محمد فتح الباب رئيس قطاعات التشغيل، والمهندس محمد البريقي رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسب محمد غنيم رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية، والمحاسب محمد الجمل رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمهندسة أنصاف أمين المستشار الهندسي للشركة، ورؤساء القطاع، ومديرو العموم والإدارات.

ونستعرض أهم محاور اجتماع اللجنة العليا للشبكات، في ما يلي:

أولًا: وضع خطة للمرور على جميع المهمات الكهربائية؛ استعدادًا لحلول موسمَي الخريف والشتاء، وما يصاحبهما من عدم استقرار في الأحوال الجوية، نتيجة التقلبات المناخية .

ثانيًا: وضع برنامج للصيانة الوقائية بكل إدارات الشبكات على مستوى المحافظة، لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض؛ لسرعة تلافي أية ملاحظات على المهمات الكهربية، وإحكام غلق الأبواب، وسد الفتحات؛ لمنع تسرب مياه الأمطار والزواحف داخل غرف المحولات .

ثالثًا: الإشراف المباشر من قبل رؤساء قطاعات الشبكات على الخطط والبرامج لكل أنواع الصيانة من قِبل فرق الصيانة المختصة .

رابعًا: توفير وتأمين وتخزين قطع الغيار اللازمة لكل منظومة الشبكة الكهربائية بمخازن الشركة .

خامسًا: زيادة فرق الطوارئ وتجهيزها من مهندسين وفنيين؛ للتعامل السريع مع الأعطال والانقطاعات وتوفير قطع الغيار اللازمة .

سادسًا: توفير مولدات كهربائية احتياطية (ديازل حديثة) وبقدرات عالية للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب .

سابعًا: تكثيف حملات الضبطية القضائية وبالتعاون مع شرطة الكهرباء؛ لإزالة أي وصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

ثامنًا: الاهتمام بالإرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية؛ خصوصًا أثناء الأمطار الشديدة من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

تاسعًا: تلقي أية شكاوى على مدار 24 ساعة على الخط الساخن (121)، علمًا بأن فرق الطوارئ والصيانة بكل قطاعات الشركة تقوم بالمتابعة الدائمة والمستمرة مع تأكيد الاستجابة السريعة لإزالة الشكاوى والأعطال الواردة .

عاشرًا: التنسيق والتعاون مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية في حالة حدوث أي طارئ.

