البيئة: تحركات مبكرة وخطة استباقية لتقليل آثار السحابة السوداء

كتب- محمد نصار:

عُقد الاجتماع الأول للجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، برئاسة علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة، التنمية المحلية، الداخلية، الموارد المائية والري، الصناعة، الصحة، الكهرباء، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكدت منال عوض، القائمة بأعمال وزير البيئة، أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجاهزية كاملة خلال فترات زيادة التلوث.

كما شددت على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، ورفع كفاءة شبكات الرصد البيئي لتوفير بيانات آنية تدعم سرعة اتخاذ القرار.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة توقعات الإنذار المبكر لفترة خريف 2025 وشتاء 2026، خاصة ما يتعلق بنسبة ساعات السكون أو انخفاض حركة الرياح، باعتبارها من أهم العوامل التي تساهم في زيادة تركيز الملوثات، وذلك استنادًا إلى نتائج منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

كما استعرضت اللجنة، محاور خطة العمل الوطنية لمواجهة نوبات التلوث، والتي تشمل إجراءات وقائية وعلاجية تبدأ بالحد من انبعاثات الصناعات وعوادم المركبات، مرورًا بآليات التعامل مع المخلفات الزراعية، وصولًا إلى حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في خفض التلوث.

وتضمن الاجتماع عرضًا للبيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة خلال الموسم الزراعي الحالي، وحجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها، مع التركيز على التوسع في برامج تدويرها واستخدامها كعلف أو سماد عضوي، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها ختان الإناث.. ننشر حالات الاستبعاد من الدعم النقدي

"التنظيم والإدارة": انتقال 55 ألف موظف للعاصمة الإدارية وفق احتياجات الجهات الإدارية