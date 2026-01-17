إعلان

فيديو| عاطل يعتدي على مالك مقهى بسلاح أبيض.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

02:12 م 17/01/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بمحافظة الفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بتاريخ 14 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بسلاح أبيض.

وأمكن تحديد المجني عليه، مالك مقهى، المصاب بجروح متفرقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة طامية. وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 5 الجاري حدثت مشاجرة بينه وبين آخر، حال معاتبته له لقيامه بعرقلة نجله أثناء سيره، فقام الأخير على إثر ذلك بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته المنوه عنها.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بذات الدائرة، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في التعدي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض محافظة الفيوم

