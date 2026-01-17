فلكيًا.. الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان

قال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن الدول الإسلامية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحري هلال شهر شعبان، حيث سيوافق يوم الأحد 18 يناير 2026، اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب 1447هـ في العديد من دول العالم الإسلامي.

وأضاف "عودة"، في بيان، أن في هذا اليوم تستحيل رؤية هلال شهر شعبان من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب 30 يومًا، وسيكون يوم الثلاثاء 20 يناير أول أيام شهر شعبان فيها.

وتابع: في حين أن هناك بعض الدول الإسلامية التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب هو يوم الإثنين 19 يناير، ومن هذه الدول: باكستان وإيران وبنغلادش وسلطنة عمان والأردن وسوريا وليبيا والمغرب وموريتانيا وألبانيا، ورؤية هلال شهر شعبان يوم الإثنين ممكنة في معظم دول العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب فقط، مع كون الرؤية بالتلسكوب صعبة جدًا في أستراليا وأوروبا وآسيا وشرق أفريقيا، إذ تصبح الرؤية بالتلسكوب ممكنة بسهولة نسبيا من وسط وغرب وجنوب القارة الإفريقية وأجزاء من الأمريكيتين، وتكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من وسط القارتين الأمريكيتين فقط، وعليه من المتوقع أن تبدأ معظم هذه الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 20 يناير أيضًا، في حين من المتوقع أن تكون غرة شعبان في بعضها يوم الأربعاء 21 يناير.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الإثنين 19 يناير في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و26 دقيقة، وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و56 دقيقة، وفي الرياض يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و18 دقيقة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و35 دقيقة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و48 دقيقة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و32 دقيقة، ورؤية الهلال من جميع المناطق السابقة ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع وجود إمكانية ضعيفة لرؤيته بالعين المجردة بصعوبة بالغة من الرباط وجنوب المملكة المغربية.

يذكر أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

