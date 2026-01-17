مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل بسيارة نقل بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل على طريق المنصورة – دمياط الشرقي، بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنصورة، عبر إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل على الطريق المذكور، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع علاء عمر عبد الفتاح درويش، 57 عامًا، مقيم قرية البرامون مركز المنصورة، فيما أصيب صبري عثمان مرسي، 50 عامًا، مقيم البرامون، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع الأيسر.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.