انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مقار اللجان الانتخابية بنادي نقابة المحامين بالإسماعيلية إقبالًا من المحامين، تزامنًا مع بدء فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المحامين الفرعية، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، أو إلى حين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية المقررة، بما يكفل انتظام وسلامة سير الانتخابات.

وفي هذا الإطار، كان الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد وجّه مجلس النقابة العامة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالحياد والشفافية، مع التأكيد على إزالة أية معوقات قد تعرقل العملية الانتخابية.

وبعد التنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز، أقر مجلس النقابة عددًا من الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، من بينها حظر الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو بمحيطها، ومنع تواجد المرشحين أو أنصارهم أمام أو داخل لجان الاقتراع، إلى جانب حظر استخدام المال الانتخابي بكافة أشكاله.

وأوضحت اللجنة المشرفة أنه يشترط لإدلاء الناخب بصوته تقديم كارنيه عضوية النقابة العامة ساري المفعول، فضلًا عن أحد المستندات الرسمية السارية، مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح.

كما تقرر السماح بتواجد اثنين فقط من وكلاء المرشحين داخل كل لجنة أثناء عملية التصويت، مع أحقية جميع الوكلاء في حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فقط، دون السماح لهم بالتواجد داخل اللجان العامة.

وتتضمن آلية التصويت اختيار نقيب واحد، وعضو واحد من فئة الشباب، بالإضافة إلى اختيار ما لا يقل عن سبعة أعضاء لعضوية المجلس، وذلك وفقًا لعدد الجزئيات بكل نقابة فرعية، مع مراعاة تمثيل الجزئيات خلال عملية الفرز.

ويُجرى التصويت على الميزانيات الخاصة بالنقابات الفرعية من خلال ورقة اقتراع مستقلة، يتم فيها الاختيار بالموافقة أو عدمها

ومن المقرر أن تُجرى أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم، على أن تُرسل النتائج والأحراز إلى اللجنة القضائية العامة بكل نقابة فرعية، ثم إلى اللجنة القضائية العليا بمقر النقابة العامة للمحامين، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.