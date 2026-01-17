إعلان

وفد أوكراني يبحث في أمريكا "تفاصيل اتفاق السلام" مع روسيا

كتب : مصراوي

02:15 م 17/01/2026

روسيا وأوكرانيا.

كييف(أوكرانيا)- (أ ب)

وصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة اليوم السبت لإجراء محادثات حول مسعى دبلوماسي تقوده الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات، فيما استهدفت هجمات روسية مجددا شبكة الكهرباء الأوكرانية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

وقال كيريلو بودانوف، رئيس ديوان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وصل إلى أمريكا لبحث "تفاصيل اتفاق السلام".

وكتب بودانوف على تطبيق تيليجرام أنه سيلتقي، برفقة المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف ودافيد أراخاميا مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الجيش الأمريكي دان دريسكول.

وكان زيلينسكي قد قال أمس الجمعة إن الوفد سيحاول وضع اللمسات الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين على وثائق تسوية السلام المقترحة المتعلقة بضمانات الأمن في فترة ما بعد الحرب والتعافي الاقتصادي.

