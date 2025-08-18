25 صورة جوية حديثة.. مسار مترو الأنفاق يشق شوارع الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم "مسار سطحي" في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة (6 سطحية - 14 علوية).

ويُجرى حاليًا تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا كما يُجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

3ويتم كذلك تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع، وجار تقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، كما تم البدء في أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

ويشكل المشروع نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

كما يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ويهدف المشروع كذلك إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

ويجرى حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 بطول إجمالي 30.1 كم (من بعد محطة الظاهرية بطول 2.5 كم علوي ثم 13.6 كم سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد بطول 14 كم علوي حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/ مطروح) وتشتمل هذه المرحلة على 20 محطة.

ويتم كذلك التخطيط لمسار المرحلة الثالثة من الخط والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

