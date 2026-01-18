تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:

دشنت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة التي بدأ تشغيلها تجريبيًا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقد تم الإعلان، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة تجريبيًا على 300 أتوبيس.

وتستهدف الهيئة التوسع في عملية التطبيق لتشمل 1800 أتوبيس خلال العامين المقبلين.

وتتضمن المنظومة الجديدة، توفير كروت دفع مسبقة لاستخدامها داخل الأتوبيسات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول باسم "طوالي".

وتستهدف المنظومة الجديدة، تسهيل تحصيل قيمة التذاكر وتعزيز حوكمة الإيرادات، ضمن منظومة تطوير متكاملة تستهدف تحقيق الشمول المالي وإنهاء التعامل النقدي وتنظيم عملية التحصيل بشكل كامل.

كما تضمن المنظومة عدالة تسعير الرحلات حسب عدد المحطات التي يركبها المواطن، حيث يقوم الراكب بتمرير الكارت عند الصعود وعند النزول لاحتساب الرحلة، ويتم تحويل الإيرادات مباشرة إلى الحسابات البنكية دون أي تدخل بشري.

