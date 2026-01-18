أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد 18 يناير وحتى الجمعة 23 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأوضحت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية يوم الإثنين 19 يناير.

وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة بداية من الإثنين 19 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير.

