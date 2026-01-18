إعلان

"الأورمان": تجهيز 800 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان

كتب : أحمد جمعة

12:10 م 18/01/2026
أعلنت جمعية الأورمان تعبئة وتجهيز 800 ألف كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 800 ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة – الوادي الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – مرسى مطروح – حلايب وشلاتين)، خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تؤكد دائمًا على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، بحسب بيان اليوم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية في خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التي يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير، أو من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون كسب قوت يومهم، أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها بسهولة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر.

وقال شعبان إن الأورمان أطلقت 3 فئات بأحجام مختلفة من كراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز كرتونة رمضان هذا العام هو الجودة، حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها، مؤكدًا أننا نحرص دائمًا على تقديم أجود المكونات بها من أرز وزيت ومكرونة وبلح وفول وسمن وصلصة وشاي.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تتعاون مع أكثر من 7 آلاف جمعية أهلية صغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الكراتين يتم تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

يذكر توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمي خيري بدأته الأورمان قبل سنوات، وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التي تكفي الأسرة خمسة عشر يومًا، بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.

جمعية الأورمان مواد غذائية شهر رمضان

