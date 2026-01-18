أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المنتج أحمد الجنايني صورة رومانسية تجمعه بزوجته الفنانة منة شلبي، وذلك أثناء تواجدهما في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 الذي أقيم مساء أمس السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك الجنايني متابعيه الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلقت منة شلبي عليها بكلمة: "حبيبي".

وخطف الثنائي الأنظار فور وصولهما الحفل، وسط تفاعل كبير من جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن منة شلبي تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني 2026 من خلال مسلسل "تحت الحصار"، إخراج بيتر ميمي، وبطولة إياد نصار، آدم بكري، وتارا عبود.

اقرأ ايضًا:

شارك بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض





كندة وعمرو يوسف وأصالة وزوجها.. كابلز النجوم في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026



