"سلامة الغذاء": تكثيف الحملات الرقابية على مضارب الأرز والمخابز

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2026، عن الفترة من 10 - 16 يناير 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي المرور على 2570 منشأة خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 52 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز.

كما نفذت الإدارة 15 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز، شملت 6 مخابز بلدي، و7 مخابز سياحية، و2 مخبز أفرنجي، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

كما نفذت الهيئة 664 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ 2 حملة مشتركة مع مباحث التموين، في إطار التنسيق المستمر بين جهات الدولة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 12 منشأة خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 44 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 9 منشآت (6 محطات تعبئة، 3 مراكز تعبئة)، كما أصدرت الإدارة 3035 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1589 شركة.

البطاطا والفاصوليا تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 6340 رسالة غذائية، بكمية تقدر بـ 215 ألف طن، صادرة عن 1530 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 710 أصناف من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، وخضراوات ودرنات، ودقيقًا ومنتجات من الحبوب، ومحضرات من الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة والفاصوليا بمختلف أنواعها قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، تلتها البطاطس بكمية بلغت 8 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 34 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 50 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 80 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 3 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 100 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، روسيا، الإمارات، هولندا، والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية، من إجمالي 186 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 1500 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1190 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 720 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 2060 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.