حملات تفتيش مفاجئة في أحياء القاهرة.. رصد مخالفات وإحالات للتحقيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري على أحياء السلام ثانٍ وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والإشغالات والمحال العامة.

وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة، من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني لفرق القطاع على المركز التكنولوجي بحي السلام ثانٍ، إلى رصد بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص بعدد 4 عقارات بالنهضة وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة ومصادرة مواد البناء.

كما تبين عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية باستكمال الإجراءات القانونية تجاه محاضر مخالفات البناء طبقًا للقانون، وتم فحص عينات عشوائية من ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتلاحظ صدور نموذج 7 قبول بالمخالفة لقانون التصالح.

كما تم إنهاء عدد 41 معاملة متأخرة من إجمالي 86 من المعاملات بالمركز التكنولوجي، وإنهاء 23 معاملة محفوظة على خطوات الجهة الإدارية من إجمالي 43 معاملة، كما تم إصدار واعتماد 14 نموذج 8 وإخطار المواطنين للحضور للاستلام، وتم إنهاء 62 استيفاء تصالح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح التقرير تنفيذ 2 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وذلك على مدار يومين بالحي في شوارع (نهضة مصر ـ العبور واحد واثنين - جمال عبد الناصر - حجازي - اللي بي سي - شيخ البلد بطريق بلبيس)، وأسفرت عن رفع العديد من الإشغالات لعدد 37 محلًا وإزالة 13 تندة حديدية بالأرصفة والشوارع وإيداعها بمخازن الحي.

وتم كذلك تنفيذ حملة مكبرة بنطاق الحي لمراجعة تراخيص المحال العامة وتراخيص الإعلانات وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات بالحي واتخاذ الإجراءات القانونية في حينة تجاه المخالفين.

وفيما يخص المرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على حي غرب مدينة نصر لمتابعة مستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء،، راجعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي، وتم رصد عدد من المخالفات من بينها وجود 119 معاملة متأخرة تم العمل على إنهائها في وجود لجنة قطاع التفتيش لتصل إلى 16 معاملة وتم التنبيه على سرعة الانتهاء منها.

كما تم غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات بدون ترخيص ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع جميع المظلات والبرجولات المتواجدة أمامهم وفي شارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.

وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة منظومة الرصد البيئي والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بالحي وتم التوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات وضبط استهلاك الوقود، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة التي رصدتها اللجنة أثناء المرور الميداني للحي على مدار أيام التفتيش.

كما تم إحالة المسؤولين بإدارتي الإعلانات وتراخيص المحال العامة للتحقيق للإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم إخطار أو إنذار أصحاب المحلات المخالفة.

وأوضح التقرير، أنه تم التوجيه بإحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإداري للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن السداد واتخاذ إجراءات غير قانونية بالتقسيط على المديونيات دون الرجوع إلى السلطة المختصة والتباطؤ في إرسال محاضر الحجز والتبديد لقسم الشرطة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إحالة سكرتير عام الحي ومدير الإشغالات للنيابة الإدارية للتحقيق لعدم تحصيل رسوم استرداد المضبوطات الخاصة بحملات الإشغالات وفقًا للقانون وعدم وجود لائحة مالية معتمدة لاحتساب الرسوم الخاصة بذلك، كما تم إحالة المسؤولين بإدارة الإشغالات للتحقيق للإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم مصادرة الإشغالات بشكل دوري وتدني المستوى في عدد من الشوارع بالحي.

كما تم إحالة المسؤولين بإدارة المتابعة الميدانية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم الإبلاغ عن المخالفات بشوارع الحي، وإحالة اللجنة المشكلة من رئيس الحي بتاريخ 24\11\2025 لفحص المديونيات وملفات الإيرادات للنيابة الإدارية لتعمدهم عدم الرد حتى تاريخه.

وخلال المرور الميدانى للجنة قطاع التفتيش تم تنفيذ إزالة جزئية لبناء في المهد بعزبة العرب التابعة للحي في حضور رئيس القطاع ورئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية والتنظيم لمبنى دورين وفك الشدات الخشبية ومصادرتها، وإنهاء المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية من تراخيص بناء وبيان صلاحية للموقع وإصدارها وطباعتها وأخطار العميل بالتسليم.

وتم إنهاء عدد من طلبات التصالح المتوقفة على قرار اللجنة الفنية وإصدار النماذج الخاصة بذلك وطباعة عدد من نماذج (6-7) والتنبيه على اللجنة الفنية والمختصين بملف التصالح بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات وإصدار النماذج دون تعطيل الإجراءات.

كما تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بالحي للتحقيق للإهمال والتقصير في تنفيذ قرارات الإزالة من عام 2023 والتي تجاوزت 37 قرارًا حتى تاريخه، وضبط حالات سرقة تيار كهربائي ببعض المقاهي الواقعة بنطاق الحي وتم تكليف رئيس الحي بمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار حملات التفتيش المفاجئة من قطاع التفتيش على مختلف الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

