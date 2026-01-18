إعلان

خطة شاملة لتطوير مراكز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء

كتب : محمد صلاح

12:24 م 18/01/2026

ارشيفية

كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ خطة شاملة لتحسين وتطوير جميع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار توجه الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة المشترك.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الخطة تستهدف رفع كفاءة مراكز الخدمة من حيث البنية التحتية، وتطوير آليات العمل، وتدريب العاملين على التعامل مع شكاوى واستفسارات المواطنين بصورة أسرع وأكثر احترافية؛ بما يضمن تقليل زمن الانتظار وتيسير الحصول على الخدمات.

وأضاف المصدر أن خطة التطوير تشمل التوسع في الخدمات الرقمية، وربط مراكز خدمة العملاء بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؛ بما يسمح بإنهاء عدد كبير من المعاملات إلكترونيًّا دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات، إلى جانب تحديث أنظمة الشكاوى والمتابعة؛ لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات.

وأشار المصدر إلى أن هناك توجيهات بمتابعة دورية لأداء مراكز خدمة العملاء، وقياس مستوى رضا المشتركين، مع محاسبة المقصرين، مؤكدًا أن تحسين الخدمة للمواطن يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

وأكد المصدر أن تطوير مراكز خدمة العملاء يأتي ضمن خطة أوسع لتحديث منظومة توزيع الكهرباء، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات العامة.

