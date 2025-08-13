شملت إنشاء كليات جديدة.. تعرف على أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري مساء أمس الثلاثاء برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عبدالوهاب عزت أمين المجلس، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة النهضة ببني سويف.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز دور الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنظيم القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، وعقد الندوات التثقيفية، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة، مشيرًا إلى ضرورة دعم برامج البحث العلمي جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات الخاصة عالميًا، وتوجيه الجهود نحو الأبحاث التطبيقية التي تعالج تحديات المجتمع وتدعم خطط التنمية، مع مواصلة تبني وتنفيذ خطط التحول الرقمي.

وجه عاشور بأهمية تعزيز الاهتمام بحصول البرامج الدراسية على الاعتماد المحلي والدولي، بما يضمن رفع جودة التعليم، وتحقيق التميز الأكاديمي.

وأكد الوزير أهمية دور الجامعات الخاصة في دعم الطلاب المتفوقين غير القادرين، وكذا أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

كما وجه عاشور بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزية أدوات الصحة والسلامة المهنية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

ناقش المجلس موضوع تخرج طلاب كلية الصيدلة للعام الجامعي الحالي، حيث أقر المجلس أن كل من التحق بالكلية اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020 وأتم مدة الدراسة بنجاح (5 سنوات دراسية + سنة تدريب) يتخرج في مايو 2025، مع تحديد أدوار التخرج على النحو الآتي:

• (دور يوليو) ويلحق به يونيو ويوليو، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

• (دور سبتمبر) ويلحق به أغسطس وسبتمبر، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

• (دور فبراير) ويلحق به أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

وذلك بما يتوافق مع قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدليل الاسترشادي لبرنامج الامتياز.

كما وافق المجلس على اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة، وإنشاء مراكز بيومترية متخصصة لضمان دقة البيانات، وتوثيقها وفق أحدث المعايير التقنية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لتصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة اللوتس.

ومن جانبه، أكد محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس أن المجلس وافق على توقيع عدد من الاتفاقيات، منها:

• اتفاق تعاون بين جامعة المستقبل وجامعة زيجيانغ يويكسبو شاوشينغ بالصين.

• اتفاق تعاون بين جامعة حورس وجامعة كنتاكي بكنسنجتون بالولايات المتحدة الأمريكية.

• اتفاق تعاون بين جامعة باديا والفرع الطبي لجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

• مذكرة تفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة ستراثكلايد بإسكتنلندا.

