كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالجيزة؛ بحضور أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وذلك لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ 2025.

كما حضر المؤتمر عددًا من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة، إلى جانب نواب البرلمان عن دوائر الجيزة.

وشهد المؤتمر حضورًا شعبيًا واسعًا من أهالي المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات للتعبير عن دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، وثقتهم في قدراتهم على تمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.