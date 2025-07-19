11 صورة.. محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير وإعادة تسكين "عزبة الهجانة"

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة "عزبة الهجانة" سابقًا بحي شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به جميع المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أن مدينة الأمل الجديدة ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة وفق نظام التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص وسيتم تعميمه على باقي أحياء المحافظة.

وخلال الجولة، عقد محافظ القاهرة، اجتماعًا مع مسؤولي الشركات العاملة في المشروع لمتابعة نسب ومراحل التنفيذ ومدى التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروع.

اقرأ أيضًا:

تراجع الحرارة وتحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تطويرها.. هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025؟

سد النهضة.. هل ستعود المفاوضات من جديد بعد تصريحات ترامب؟