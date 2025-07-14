الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة وظهور السحب وتحذير من هذه الظاهرة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر كما تظهر السحب منخفضة ومتوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب الصعيد و السلوم ومطروح وارتفاع الأمواج 2.25:1.5 متر.

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