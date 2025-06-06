ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 7 يونيو 2025، وكذلك عن الظواهر الجوية المتوقعة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 7 يونيو 2025

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت "الهيئة": يسود غدًا السبت، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلاً ليلاً وفي الصباح الباكر".

حالة الطقس غدًا: شبورة مائية كثيفة واضطراب الملاحة البحرية

أوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الغد، يشهد شبورة مائية كثيفة (من 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

كما أوضحت أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد اضطراب الملاحة البحرية، حيث يشهد خليج السويس اضطرابًا في الملاحة البحرية، وتصل سرعة الرياح إلى (50-60) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2.5-3) متر، وتكون كما يلي:

البحر المتوسط: "تكون الرياح معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1-1.5) متر."

البحر الأحمر: "تكون الرياح معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.75-1) متر."

درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً السبت

أوضحت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً السبت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

وشدد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة توخي الحذر عند القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء الملابس الخفيفة نهارًا وشرب كميات كافية من السوائل، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.

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