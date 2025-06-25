أهالي العصافرة يستقبلون البابا تواضروس بحفاوة وترتيل ألحان روحية

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل مساء اليوم آلاف من أبناء منطقة العصافرة قداسة البابا تواضروس الثاني بحفاوة كبيرة وفرحة عارمة، حيث عبّروا عن سعادتهم بترتيل الألحان الروحية والزغاريد، في أجواء روحانية مميزة.

وأُقيم اللقاء في سرادق تم نصبُه على الأرض المجاورة لكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقوي الأنبا موسى بشارع ٤٥ بحي العصافرة قبلي بالإسكندرية، وذلك نظرًا لضيق مساحة الكنيسة التي تخدم ما يقرب من ١٢٠٠٠ أسرة.

وفي هذا اللقاء، حيّى البابا أبناءه من شعب المنطقة معربًا عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال، كما استمع إلى كلمات شعرية ألقاها أحد خدام الكنيسة.

وفي لفتة مميزة، حرص قداسة البابا على شرح وتحفيظ الآية:

"وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيرٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ بِلاَ رِيَاءٍ." (١تي ١: ٥)، مشيرًا إلى أن هذه الآية تلخص جوهر الحياة المسيحية، حيث يُطلب من المؤمن أن يعيش بمحبة صادقة من قلب طاهر وضمير نقي، وإيمان خالٍ من الرياء.

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