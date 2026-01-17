حبس "أم شيماء جمال" لحين نظر الدعوى أمام الاقتصادية

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ماجدة الحشاش لحين نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.

وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية بالجيزة برئاسة المستشار شريف صبحي صديق قد أحالت، أول أمس، قضية ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، المقامة من محاميين، يتهما فيها المشكو في حقها بالبلطجة والتهديد والتعدي عليهما بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف التهديد بالسلاح، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لعدم الاختصاص.

وتحفظت قوات الشرطة بالمحكمة على ماجدة الحشاش تنفيذًا لأمر القاضي، لحين عرضها على غرفة المشورة للبت في أمر حبسها من عدمه.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة ماجدة الحشاش المتهمة في الدعوى رقم 65 لسنة 2026 إلى محكمة الجنح المختصة.

ووجهت النيابة إلى والدة الإعلامية الراحلة تهم تهديد محامٍ وصديقه – ابنتها الراحلة (محامية) – بالسلاح، والبلطجة، بخلاف السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

وكان المحامي إبراهيم الطنطاوي، دفاع أسرة القاضي الراحل أيمن حجاج، والمحامية عياء محمد حسن قد تقدما بجنحة مباشرة ضد والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، يتهمانها بالسب والقذف والتهديد بالسلاح، والتعدي على القيم الأسرية.

وذكرت المحاميان في دعوتهما أنهما تفاجآ بفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تظهر قيام ماجدة الحشاش بسب المدعيَين ونسب أمور خادشة للطعن بالشرف.

