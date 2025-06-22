غير مسموح بالغش.. محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

تفقد د.إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة النصر الثانوية التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية، والتي يؤدي بها الامتحان 636 طالبًا وطالبة في 32 لجنة، بالإضافة إلى لجنة خاصة، وأيضًا اللجنة الخاصة بالمعهد القومي للأورام، وكنترول مدرسة الخديوية .

رافق محافظ القاهرة في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات؛ حيث تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توافر كل التسهيلات؛ بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١١١٢٩٦ طالبًا وطالبة موزعين على 260 لجنة من بينها 6 لجان خاصة بمعهد ناصر، ومعهد الأورام، ومستشفى 57357، ومركز الإصلاح ببدر؛ حيث يؤدي الامتحانات 44070 طالبًا وطالبة بشعبة علمي علوم، و22723 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و33201 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، بالإضافة إلى طلاب المدارس الدولية .

وشدد محافظ القاهرة على تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًّا بالغش؛ حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدخول الطلاب إلى مقرات الامتحانات دون تكدس، مع إجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة سيتابعان تنفيذ كل الإجراءات طوال أيام الامتحانات.

وأكد صابر ضرورة متابعة عمل المراوح بكل اللجان، وتوافر المياه المبردة؛ لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة على مديري الإدارات التعليمية باستمرار المرور الدوري على اللجان التي يتم عقد الامتحان بها؛ للتأكد من توفير كل سبل الراحة بها، مع التأكد من اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء التأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، مع عدم السماح قطعيًّا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال الوجود الميداني لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد صابر ضرورة تطهير مقرات اللجان عقب كل امتحان، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقرات .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية إلى مقرات الامتحانات، تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، وتم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقرات اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف؛ لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأكد محافظ القاهرة توافر مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقرات اللجان .

والتقى محافظ القاهرة أولياء الأمور وطمأنهم على أبنائهم وأنهم بدؤوا أداء الامتحان في جو هادئ، وتم توفير كل عوامل الراحة لهم .