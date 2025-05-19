انطلاق المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد بـ19 سوقًا لتوفير السلع الأساسية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تشغيل المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

محافظ الجيزة: تشغيل 19 سوقًا تشمل أسواقًا دائمة وأخرى تنظم بشكل دوري

وأوضح المحافظ أن إجمالي الأسواق التي تم تشغيلها بلغ 19 سوقًا، تشمل أسواقًا دائمة وأخرى تنظم بشكل دوري، بعضها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى أقيمت بالجهود الذاتية وتعمل طوال أيام الأسبوع، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من تخفيضات الأسعار وتوافر المنتجات.

أماكن أسواق الجيزة

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة الجيزة أقامت عددًا من الأسواق الدائمة لمكافحة الغلاء، منها السوق المقام أمام مدرسة أبو الهول القومية بحي جنوب الجيزة، وسوق بشارع حسن محمد بحي الطالبية، وسوق بشارع شكري القوتلي بمركز العياط، وسوق بمنطقة أبو جبر بمدينة الحوامدية، وسوق بشارع الجمهورية بالبدرشين، وسوق في ناصية المريوطية فيصل بجوار موقف سيارات حي الهرم، وسوق بشارع الملك فيصل بمحطة حسن محمد.

كما شملت الأسواق سوقًا بشارع الصوامع بحي إمبابة بالتعاون مع وزارة التموين، وسوقًا بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، وآخر بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي بحي بولاق الدكرور، وسوقًا بجوار ميدان الكيت كات بحي العجوزة.

وفيما يتعلق بالأسواق التي أقيمت من خلال الجهود الذاتية، أوضح المحافظ أنها شملت مواقع عدة، منها خلف مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية، وشارع البنك بمدينة كرداسة، وشارع محطة المياه بمدينة منشأة القناطر، وسوق بالوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح، وسوق أمام كوبري العريشة بشارع أحمد بدوي بأبو النمرس، وسوق أمام الوحدة المحلية بالواحات البحرية، وسوق بجوار سنترال الصف، وأخيرًا سوق بجوار كوبري الزيدية بمدخل مدينة أوسيم.

وأشاد المحافظ بجودة السلع المعروضة والأسعار التنافسية التي تقدم بها، موجهًا الشكر لكافة السلاسل التجارية والمحال والتجار المشاركين في تنظيم هذه الأسواق.

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة سير العمل في الأسواق وإزالة أي معوقات تواجه العارضين، لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم وفعّال.

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