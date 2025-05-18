رئيس"جودة التعليم" يزور أكاديمية الفنون لاعتماد عدد من البرامج التعليمية

كتب- محمد شاكر:

استقبلت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون بالهرم، صباح اليوم الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار زيارته التي تأتي استجابة للطلب المقدم من الأكاديمية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لعدد من البرامج التعليمية المقدمة من المعاهد.

وتقدم المعهد العالي للسينما باعتماد 4 برامج أكاديمية، بينما تقدم المعهد العالي للفنون المسرحية باعتماد ثلاثة برامج، والمعهد العالي للباليه ببرنامجين.

والجدير بالذكر أن أكاديمية الفنون قد تقدمت سابقًا لاعتماد برنامجين أكاديميين خاصين بالمعهد العالي للفنون الشعبية.

رافق الدكتور علاء عشماوي خلال زيارته لأكاديمية الفنون الدكتورة سناء راضي، نائب رئيس الهيئة للتعليم الجامعي. وكان في استقباله خلال جولته بمعاهد الأكاديمية: الدكتور محمد كمال، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة لمياء محمد، عميدة المعهد العالي للباليه، والدكتورة إيمان يونس، عميدة المعهد العالي للسينما.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن تقديره الكبير لرسالة أكاديمية الفنون في إثراء مختلف ساحات الثقافة والفنون في مصر والعالم العربي بالمبدعين في كل المجالات.

وأكد د. عشماوي على قيمة وأهمية الفنون كقوة ناعمة تمثل واحدة من أهم ركائز القوة المصرية على مر العصور.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة غادة جبارة عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الارتقاء المستمر بمخرجات التعليم في مصر، مؤكدةً على مكانة أكاديمية الفنون كمركز إشعاع حضاري مصري وعربي رائد.

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