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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أجواء حارة وأتربة على هذه المناطق

10:47 ص الخميس 15 مايو 2025
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم استقرارًا عامًا في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل في ساعات الصباح، حار خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى نحو 30 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الفترات.

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الطقس موجة حارة عاصفة ترابية
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