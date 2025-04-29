الشمس تتعاقد مع ياسمين الخطيب لتقديم برنامج مسائي

كتبت- داليا الظنيني:

أعلنت قناة الشمس، عن تعاقدها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، لتقديم برنامج تلفزيونى مسائي.

وكشف أحمد الدغيدى العضو المنتدب ورئيس قناة الشمس، أنه يتم حالياً التجهيز للبرنامج ليخرج بشكل قوي ومتميز يليق بقناة الشمس وبالإعلامية ياسمين الخطيب التى تمتلك مسيرة متميزة.

وأعربت الخطيب عن سعادتها البالغة بالتعاقد والانضمام لقناة الشمس مع كوكبة من النجوم المتميزين، وشددت على تطلعها لتحقيق مزيد من النجاح، لما لمسته من دعم وتشجيع غير مسبوق من إدارة القناة.

الجدير بالذكر أن ياسمين الخطيب إعلامية وكاتبة وفنانة تشكيلية مصرية، وهي ابنة الناشر والمفكر عبد اللطيف الخطيب.

بدأت ياسمين الخطيب مسيرتها المهنية ككاتبة مقالات رأي في العديد من الصحف المصرية، منها "صحيفة الوطن"، وجريدة الأخبار"، وصحيفة الأحرار"، و"صحيفة الدستور"، كما كانت رئيس تحرير صفحة المرأة في "جريدة صوت الأمة".

ومن مؤلفاتها: "التاريخ الدموي"، و"كنت في رابعة"

وفي المجال الإعلامي عملت كمقدمة برامج على "قناة روتانا مصرية"، ومن أبرز البرامج التى قدمتها برنامج "من الآخر" مع الإعلامي تامر أمين، وبرنامج آخر النهار، وبرنامج شاى بالياسمين علي قناة النهار.

اقرأ أيضًا:

قوات مصرية في الصومال.. ماذا قال مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي؟

يحدث الآن| بدء المنخفض الجوي الخماسيني وبيان عاجل من الأرصاد

رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو

متشائم ومحايد ومتفائل.. مدبولي للمواطنين: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الاقتصاد