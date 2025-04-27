الحاكم العام لكومنولث استراليا تزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة- صور

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل، اليوم، المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث استراليا برفقة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي رحب بهم واستعرض لهم تاريخ بناء المتحف المصري الكبير وما يحتويه من قطع أثرية متميزة ومتنوعة تستعرض عراقة الحضارة المصرية القديمة.

كما تحدث معهم عن تاريخ منطقة أهرامات الجيزة وما بها من أماكن أثرية فريدة من أهمها هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

وخلال تواجدها بالمتحف المصري الكبير قامت الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بجولة داخل قاعات العرض الرئيسية والبهو الرئيسي والدرج العظيم حيث استمعت إلى شرح مفصل عن سيناريو العرض المتحفي له وما يحتويه من قطع أثرية متميزة ومتنوعة.

كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف والمقرر له 3 يوليو المقبل.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبهم السيد أشرف محيي الدين مدير عام آثار القاهرة والجيزة، في جولة داخل المنطقة الأثرية تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة أبو الهول استمعت خلالها إلى شرح عن طريقة بناء الهرم الأكبر والحجرات الداخلية والمممرات الخاصة به، وتاريخ وسبب إقامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته، واختتمت الزيارة بمنطقة البانوراما.

وقد حرصت الحاكم العام لكومنولث استراليا على التقاط الصور التذكارية في المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، معربة عن انبهارها بما شاهدته من عظمة الحضارة المصرية القديمة وعبقرية نحت تمثال أبو الهول وبناء الأهرامات.

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