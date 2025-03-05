نقيب الأشراف يروي موقفًا مؤثرا أنجب بسببه 4 توائم بعد 17 عاما دون إنجاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل مجلس النواب السابق، عن أصعب موقف في حياته عندما ظل لمدة 17 سنة بدون إنجاب وهو الأمر الذي أرهقه نفسيا لكونه من الصعيد والصعايدة يرون في مسألة عدم الإنجاب أمرا عظيما .

وأضاف «الشريف»، فى حواره لبرنامج «كلم ربنا»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، علي الراديو «9090»، أن الله جبره بـ 4 توائم علي مرتين في شهر رمضان، وأول مولودة، أسميتها (هبة الله)، ثم فاطمة الزهراء والسبب في التسمية هو الرسول صلي الله عليه وسلم، قائلا " كانت زوجتي في المستشفى للولادة وفوجئت بالسيد أحمد كامل يس نقيب الأشراف السابق يقول لي لقد رأيت سيدنا رسول الله في رؤيه وطلب مني أُبلغك بأنه المولود الثاني بنت وسميها فاطمة الزهراء، ووقتها ما كانش في (سونار)، وقد كان».

وعن السبب في إنجاب 4 توائم بعد 17 سنة بدون إنجاب قال الشريف" كنت في القرية بالصعيد وجاءني رجل متواضع وفقير الحال وطلب منى (فرصة عمل)، وحكالي مشكلته، وأنه يعول 4 توائم، فلما لبيت طلبه فوجئت به يدخل المسجد ويتوجه إلى القبلة ودعالي: (روح يا شريف زي ما أنت أكرمتني ربنا يكرمك ويرزقك بـ4 توائم)»،

وأشار الي أنه بعد هذا الموقف اكتشف حمل زوجته فى 4 توائم، والغريب هو اختفاء الرجل، وأنه حكى القصة لأحد المشايخ، فقال له: ألم تسمع حديث سيدنا رسول الله (رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره)، فأنت ربنا كرمك إن هذا الرجل دعالك.

وأضاف " في بداية الحمل حذرني الأطباء من عدم اكتمال الحمل لخطورته علي زوجتي على الفور سافرت عند سيدنا رسول الله، لأني خفت الحمل ما يكملش، فإذا بي وأنا داخل المسجد النبوي فإذا بالشيخ الحذيفي يقرأ: «إن فتحنا لك فتحا مبينا»، فاستبشرت خير، وفعلا ربنا كرمنا، وكل مولود ينزل، كنت بفتح المصحف، وأول واحدة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، فسميتها (رحمة)، ثم السورة التانية كانت (الإسراء)، فسميتها «إسراء»، ثم (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)، فسميته محمد ثم أحمد إضافة الي فاطمة الزهراء التي سمّاها رسول الله .

وروي السيد الشريف بدموعه وفاة اثنين من أبنائه التوأم فيما بعد قائلا "أصعب لحظات حياتي كانت يوم وفاة ابني محمد وإسراء عن عمر 22 عاما بسبب التهاب رئوي»،

مشيرًا إلى أن أي متألم أو حزين عليه بالصبر واللجوء إلى الله، حتى وإن ضاقت عليه السبل.

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