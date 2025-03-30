الزراعة: غرف عمليات وإلغاء إجازات هذه الفئة لمنع التعدي على الأراضي خلال عيد الفطر

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الزراعة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في إدارات حماية الأراضي بالمحافظات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتصدي لأي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر

وأكد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان التصدي الفوري لأي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والمحليات، مع إعادة الأراضي لوضعها الزراعي الطبيعي.

عدم التعدي على الأراضي الزراعية

وأشار "راشد" إلى استمرار مرور مهندسي الإدارة على مختلف المحافظات لمتابعة الوضع ميدانيًا، مناشدًا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، لتجنب المساءلة القانونية، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأمين الأمن الغذائي.

كما أوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية اليوم في بعض المحافظات، مع إعادة الأراضي للزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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