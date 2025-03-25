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حار على جميع الأنحاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

09:38 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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القاهرة - أ ش أ:
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار على جميع أنحاء الجمهورية نهارا، فيما يكون الطقس معتدل ليلا حتى الصباح الباكر.

وعن الظواهر الجوية، تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر حتى 2.25 متر، واتجاه الرياح; جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يتوقع أن تكون خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 5ر1 متر، واتجاه الرياح؛ شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الادارية 33 21

6 اكتوبر 34 20

بنها 33 21

دمنهور 33 20

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 19

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 20

دمياط 23 15

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 32 13

السويس 31 14

العريش 26 11

رفح 26 13

رأس سدر 29 15

نخل 30 09

كاترين 25 07

الطور 30 18

طابا 30 18

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 31 18

العلمين 30 18

مطروح 27 15

السلوم 29 17

سيوة 31 15

رأس غارب 30 20

الغردقة 30 19

سفاجا 31 21

مرسى علم 31 20

شلاتين 32 19

حلايب 28 20

أبو رماد 31 19

رأس حدربة 28 20

الفيوم 33 17

بني سويف 34 17

المنيا 34 18

أسيوط 36 18

سوهاج 36 19

قنا 37 19

الأقصر 37 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 34 20

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Asha

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