حار على جميع الأنحاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار على جميع أنحاء الجمهورية نهارا، فيما يكون الطقس معتدل ليلا حتى الصباح الباكر.

وعن الظواهر الجوية، تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر حتى 2.25 متر، واتجاه الرياح; جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يتوقع أن تكون خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 5ر1 متر، واتجاه الرياح؛ شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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