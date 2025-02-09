"تاج الدين": يجب إنشاء مستشفيات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة الزيادة السكانية

لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ما تشهده مصر اليوم في مجال الرعاية الصحية يختلف تمامًا عن السنوات السابقة، وذلك بفضل اهتمام القيادة السياسية ودعم الحكومة لتنفيذ هذه التوجيهات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف تاج الدين، أن إصلاح المنظومة الصحية كان أمرًا معقدًا في السابق، إلا أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص أسهما في تحقيق استمرارية المنظومة الصحية، موضحا أن هناك تقدمًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار تاج الدين إلى أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيًا في تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة، لافتًا إلى التطور الملحوظ في خدمات أسرة الرعاية المركزة وأجهزة الأشعة المقطعية في مختلف المحافظات.

وشدد على ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة الزيادة السكانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التزام هيئة الاعتماد بالمعايير المطلوبة مع إبداء قدر من المرونة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

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