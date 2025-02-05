رياح واضطراب الملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الخميس

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة طقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح تكون من 35 إلى 50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس اليوم الخميس تشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم الخميس يشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، على البحر الأحمر، ورتفاع الأمواج يكون من 2.5 إلى 4 متر.

وأشارت إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء، على فترات متقطعة.