تعرض الفنان حسن الرداد لوعكة صحية صعبة الأيام الماضية، وإصابته بنزلة برد شديدة.

وذكر حسن الرداد أنه مصاب بفيروس الإنفلونزا منذ حوالي أسبوع، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حسن: "عندى دور برد شديد بقالة أسبوع من أصعب الأدوار اللى جت لى فى حياتى، خالوا بالكم عشان الفيروس المرة دي قوي جدا جدا.. مش عارف اللى بيحب الشتاء بيحبه على ايه؟".

حسن الرداد يدعم محمد صلاح

يُذكر أن الفنان حسن الرداد حرص مؤخرًا على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

ونشر صورة جمعته بـ صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "كل الدعم لك يا صلاح.. صنعت تاريخًا عالميًا لا يستطيع أحد إنكاره، وعدت بالبطولات لليفربول".

