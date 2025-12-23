إعلان

"خدوا بالكم الفيروس قوي".. إصابة حسن الرداد بنزلة برد شديدة

كتب : معتز عباس

08:15 م 23/12/2025

حسن الرداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الفنان حسن الرداد لوعكة صحية صعبة الأيام الماضية، وإصابته بنزلة برد شديدة.

وذكر حسن الرداد أنه مصاب بفيروس الإنفلونزا منذ حوالي أسبوع، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حسن: "عندى دور برد شديد بقالة أسبوع من أصعب الأدوار اللى جت لى فى حياتى، خالوا بالكم عشان الفيروس المرة دي قوي جدا جدا.. مش عارف اللى بيحب الشتاء بيحبه على ايه؟".

حسن الرداد يدعم محمد صلاح

يُذكر أن الفنان حسن الرداد حرص مؤخرًا على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

ونشر صورة جمعته بـ صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "كل الدعم لك يا صلاح.. صنعت تاريخًا عالميًا لا يستطيع أحد إنكاره، وعدت بالبطولات لليفربول".

4545

اقرأ أيضا..

يسرا ناعية الماكيير محمد عبدالحميد: "خالص عزائي لرائد التجميل"

"خالص العزاء".. محمد إمام ينعى الماكيير الراحل محمد عبد الحميد

الفيروسات التنفسية نزلات البرد حسن الرداد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)