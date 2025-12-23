منتخب السنغال يستهل مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا

استهل منتخب السنغال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب نظيره منتخب بوتسوانا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

وأحرز أهداف المنتخب السنغالي في اللقاء كل من، نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 40، 58 وشريف ندياي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويشارك منتخب السنغال في النسخة الحالية ببطولة أمم أفريقيا، في المجموعة الرابعة، رفقة كل من: "بنين، الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا".

وبهذا الفوز رفع منتخب السنغال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما استمر منتخب بوتسوانا في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

والجدير بالذكر أن المغرب تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025

رد عاجل من وزارة الشباب والرياضة على بيان النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف



