كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

2 1
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

منتخب السنغال يستهل مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا

كتب - يوسف محمد:

07:07 م 23/12/2025
    منتخب السنغال
    لاعبي منتخب السنغال
    منتخب السنغال
    منتخب السنغال

استهل منتخب السنغال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب نظيره منتخب بوتسوانا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

وأحرز أهداف المنتخب السنغالي في اللقاء كل من، نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 40، 58 وشريف ندياي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويشارك منتخب السنغال في النسخة الحالية ببطولة أمم أفريقيا، في المجموعة الرابعة، رفقة كل من: "بنين، الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا".

وبهذا الفوز رفع منتخب السنغال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما استمر منتخب بوتسوانا في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

والجدير بالذكر أن المغرب تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية السنغال وبوتسوانا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

