16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة

كتب : محمد شعبان

09:23 م 23/12/2025

محافظ الجيزة يزور مصابي حادث انهيار عقار إمبابة

كشف مصدر أمني مسؤول آخر تطورات انهيار عقار بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، اليوم الثلاثاء.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي ارتفاع عدد الضحايا إلى 16 حالة بواقع 11 مصابا يتلقون العلاج في مستشفى إمبابة العام.

أوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إسعاف 3 حالات بين إغماء واختناق بينهم أمين شرطة من رجال الدفاع المدني.

وفي وقت انتشلت فرق الإنقاذ جثتين، شهد محيط المستشفى مفارقة غريبة، أحد المصابين فر هاربًا من أمام باب الطوارئ.

المصابون بينهم: سعيد ناصر 21 عاما، فارس هلباوي 53 عاما، أكرم عبد القادر 66 عاما وشقيقه نور 48 عاما، إبراهيم موسى 72 عاما، أعيد عبد القادر 25 عاما ونجلاء عبد الرحمن 47 عاما، وحالتا إغماء هما: يوسف هاني وأحمد مصطفى.

واننشلت فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالجيزة جثتي رفعت عبد الستار وأدهم أشرف وإيداعهما ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

