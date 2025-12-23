الجمعة.. قطع المياه عن مناطق بالهرم وفيصل لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع مياه الشرب عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل، بدءًا من الطالبية حتى المريوطية، وذلك لمدة 8 ساعات.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 ديسمبر 2025.

وأوضحت أن سبب قطع المياه يعود إلى أعمال ربط خط مياه شرب جديد بقطر 300 مم على الخط القائم بقطر 200 مم بشارع حسن متولي، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تتعارض مع تنفيذ محطة مترو الطالبية في الخط الرابع.

وأكدت الشركة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع. يمكن للمواطنين الذين يحتاجون إلى هذه الخدمة الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه.

وتسعى شركة مياه الشرب وفقًا لبيانها لتوفير أفضل خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، مع مراعاة الحد الأدنى من التأثير على الخدمات اليومية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

تفاصيل انطلاق تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير