بضربة أمريكية.. مصدر يمني يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم "القاعدة"

(د ب أ)

أكد مصدر محلي مسؤول، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة، بغارة جوية نفذتها طائرة يعتقد أنها مسيرة أمريكية في محافظة مأرب، شمالي اليمن.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، "إن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها القيادي لدى تنظيم القاعدة، كمال الصنعاني، في منطقة الخسيف بوادي عبيدة، شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتله إلى جانب مرافق آخر كان بجانبه".

وبحسب سكان محليون، فقد سمعت بوقت سابق اليوم، نحو ثلاث ضربات جوية يعتقد أن طائرات مسيرة أمريكية نفذتها ضد معاقل التنظيم في الوادي.

ويعد الصنعاني من أبرز القيادات في التنظيم وهو خبير في صيانة المتفجرات والطائرات المسيرة، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الجهات الرسمية بخصوص هذه العملية.

وتشن طائرات مسيرة أمريكية منذ سنوات، ضربات جوية تستهدف عناصر وقيادات بارزة في تنظيم القاعدة، في عدد من المحافظات اليمنية، من بينها محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية.