مصر تعزز جهودها لمكافحة التصحر بالتعاون مع الأمم المتحدة

كتب أحمد العش:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، لبحث سبل التزام مصر بتنفيذ اتفاقياتها الدولية المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وتأثير هذه الظاهرة على التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والاتفاقيات البيئية الدولية، من أجل تنفيذ مشروعات وخطوات عملية لمواجهة تحديات التصحر، مؤكدة أن مصر تواجه هذه الظاهرة بشكل مباشر، وأن الربط بين إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ ومكافحة تدهور الأراضي يمثل أولوية وطنية للحفاظ على حياة المواطنين وسبل عيشهم.

وشددت الدكتورة منال عوض على الجهود المشتركة بين وزارة البيئة والاتفاقية للاستفادة من تمويل مرفق البيئة العالمي، في تنفيذ مشروعات خاصة بالتصحر، مثل: مواجهة العواصف الترابية، وتنمية المراعي، والإدارة المستدامة للأراضي، وذلك في إطار تعزيز التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد من جانبها، على أن مكافحة التصحر تمثل أولوية على مستوى القارة الأفريقية، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والمائي، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي وتدهور الأراضي والجفاف، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.

