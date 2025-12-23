إعلان

حركة الجهاد: سلاحنا سيبقى بيد الشعب ولن يتم تسليمه إلى أي جهة

كتب-عبدالله محمود:

09:08 م 23/12/2025

نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي

اتهم نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، إسرائيل بأنها تماطل ولا تريد المضي قدما إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال الهندي خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن تسليم سلاح الشعب الفلسطيني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المقاومة أبدت مرونة مع الوسطاء بشأن عقد هدنة مع إسرائيل.

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد، أن سلاح المقاومة سيبقى بيد الشعب الفلسطيني ولن يتم تسليمه إلى أي جهة.

وأوضح الهندي، أن دول عدة رفضت المشاركة في القوة الدولية بغزة حتى لا تقوم بالأعمال القذرة نيابة عن الاحتلال.

وطالب نائب الأمين العام لحركة الجهاد، من الوسطاء الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في اتفاق غزة.

محمد الهندي حركة الجهاد الشعب الفلسطيني اتفاق غزة

