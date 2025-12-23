كتب - أحمد العش:

أعلنت وزارة الأوقاف حظر تصوير الجنازات بشكل قاطع، سواء أثناء دخولها أو خروجها من المساجد أو خلال أداء صلاة الجنازة، مشددة على ضرورة الالتزام بحرمة بيوت الله، واحترام كرامة المتوفى ومشاعر ذويه في هذا الظرف الإنساني الدقيق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الشريعة الإسلامية أولت الخصوصية عناية كبيرة، واعتبرتها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، إذ نهى القرآن الكريم عن التجسس، وأكد على الاستئذان حفاظًا على حرمة الآخرين وصونًا لكرامتهم.

وأضافت الأوقاف أن احترام الخصوصيات المتبادلة يعزز شعور الأفراد بالأمان، ويقوي جسور الثقة داخل المجتمع، كما يسهم في ترسيخ قيم الاحترام المتبادل، بما يضمن تماسك المجتمع وانتشار مشاعر السلام والمحبة بين أفراده.

