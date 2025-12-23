إعلان

بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية

كتب : أحمد أبو النجا

09:13 م 23/12/2025

مراسم التوقيع

كتب- أحمد ابو النجا:

قال المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الاعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إن بروتوكول التعاون المبرم بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية، يهدف إلى دعم القدرات التدريبية لقضاة محكمة النقض وتعزيز الوعي بالجوانب العملية للرقابة على الأسواق المالية.

وفي هذا الإطار، نظّمت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، دورة تدريبية متخصصة لقضاة محكمة النقض بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، تناولت الممارسات العملية ودور الهيئة في ضبط وتنظيم الأسواق المالية.

وشهدت الدورة، التي استمرت على مدار يومين، حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات الماليه و مركز المديرين المصري.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار معتز مبروك، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للقضاة المشاركين.

خالد فاروق محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى الهيئة العامة للرقابة المالية

