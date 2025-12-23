قبل دخول العام الجديد 2026.. 3 أبراج كئيبة لا تحب الاحتفالات

بينما يتهيأ الجميع لاستقبال عام 2026، هناك أبراج تجعل من رأس السنة مناسبة استثنائية مليئة بالحماس والبهجة، وكأنهم يحتفلون بعيد ميلادهم الشخصي.

وفقا لموقع timesofindia، نستعرض الأبراج التي تبالغ في الاحتفال وتجعله مليئا بالمفاجآت.

برج القوس

القوس متحمس دائمًا للتجارب الجديدة، ويستمتع بمغامرات اجتماعية خلال الاحتفالات.

سواء بالسفر أو حضور حفلات مميزة، يجد نفسه مركز الحدث ويعيش كل لحظة بروح المغامرة كما لو كانت بداية فصل جديد في حياته.

برج الأسد

يتميز مواليد الأسد بحب الظهور وإشعال الأجواء، ويعتبر استقبال العام الجديد فرصة لإبراز شخصيته.

سواء بحفلة صاخبة مع الأصدقاء أو أمسية عائلية راقية، ينشر الأسد الطاقة الإيجابية ويجعل الجميع يشعر بالبهجة.

برج الحمل

الحمل يشتهر بالحيوية والحماس، ويخطط دائمًا للاحتفال بطريقة مبتكرة.

الاستعداد للعام الجديد يشبه تمامًا احتفالاته بعيد ميلاده، مع أجواء مليئة بالمرح والطاقة الإيجابية التي تجذب من حوله.