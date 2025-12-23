إعلان

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن اشتباكات حلب السورية

كتب : مصراوي

09:00 م 23/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية المصرية حلب سوريا اشتباكات بيان رسمي سياسة خارجية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)